Путин дал разрешение на реорганизацию дочерних банков Ozon

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил компании Ozon объединить дочерние банки.

Распоряжение главы государства опубликовано на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Компания стала собственником двух кредитных организаций ("Озон банка" и "Еком банка") весной 2022 года, после того, как "Озон банк" попал в санкционный список Минфина США как лицо, связанное с другим его фигурантом - Совкомбанком, у которого в свое время и был приобретен банк. Ozon обратился в OFAC для исключения кредитной организации из SDN List, в конце марта санкции были сняты. За время, пока американское ведомство рассматривало апелляцию, Ozon учредил новую "дочку" - "Еком банк".

В сентябре прошлого года Ozon принял решение присоединить "Озон банк" к "Еком банку". Ожидалось, что реорганизация произойдет в декабре 2022 года, но банки предупреждали, что срок завершения процедуры может быть изменен.

Особый режим согласования сделок с акциями дочерних банков Ozon действует с октября прошлого года, когда "Еком банк" и "Озон банк" попали в перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение президента на такие операции. Главным образом в этом списке - "дочки" банков из недружественных стран, но есть и структуры российских компаний сектора IT и e-commerce, в чьих схемах владения задействованы зарубежные холдинговые компании (помимо "Яндекса", это VK и Ozon ).