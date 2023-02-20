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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Маркетплейс грузовой автотехники "КАМАЗа" в 2022 году снизил выручку на треть

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Выручка официального онлайн-маркетплейса грузовой автотехники "КАМАЗ" – "ТракИнСток", в котором автопроизводителю принадлежит 72,8% долей, – в 2022 году упала на 32,7%, до 367,6 млн рублей, следует из отчетности компании.

Себестоимость продаж снизилась на 39,8%, до 313,7 млн рублей. Валовая прибыль выросла в 2,2 раза, до 53,9 млн рублей. Коммерческие расходы увеличились более чем пятикратно, до 13,2 млн рублей; управленческие – более чем в 1,7 раза, до 7,3 млн рублей.

Чистая прибыль составила 11,6 млн рублей (-7,4%).

Совокупный долг маркетплейса в 2022 году вырос более чем в 2,7 раза, превысив 184 млн рублей. Долгосрочные обязательства подскочили втрое, до 138,6 млн рублей; краткосрочные – более чем вдвое, до 45,5 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "ТракИнСток", зарегистрированное в конце 2018 года, в постковидном 2021 году получило первую прибыль и выручку почти в 550 млн рублей. Стартап принадлежит его инициатору и гендиректору Марине Спиридоновой (27,21%) и ПАО "КАМАЗ" (72,79%), которое контролирует его через ООО "Цифровая платформа "КАМАЗ" – центр консолидации цифровых активов.

Спиридонова в интервью корпоративной газете "КАМАЗа" в конце октября 2021 года говорила, что план продаж техники через онлайн-маркетплейс на тот год составлял 100 единиц, за январь-сентябрь было продано уже 93 шт. Она также отмечала, что в ближайшие планы компании входит пятикратный рост объема реализации на площадке.

Другой камазовский цифровой стартап – ООО "КАМАЗ-Спец-Транс", основанный в конце 2020 года и занимающийся арендой самосвалов "КАМАЗ", – также существенно снизил обороты в 2022 году. Выручка компании упала почти десятикратно, до 16,4 млн рублей. При этом компания получила 12 млн рублей прибыли против убытка в 44 млн рублей в 2021 году.

КАМАЗ
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