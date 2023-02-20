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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Авиатопливная структура "Роснефти" в Краснодаре сменила гендиректора

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Входящее в "Роснефть" ООО "Базовый авиатопливный оператор" (БАТО) сменило генерального директора.

Соответствующие изменения произошли 17 февраля, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Компанию возглавил Антон Шеин, сменив на посту Николая Полеева, занимавшего должность гендиректора с 26 марта 2020 года.

"Базовый авиатопливный оператор" работает на рынке авиатопливообеспечения с марта 2009 года, осуществляя заправку пассажирских и грузовых воздушных судов российских авиакомпаний в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика, сообщается на сайте компании. По данным ЕГРЮЛ на 20 февраля 2023 года, компания принадлежит ООО "РН-Аэро" (Москва, структура НК "Роснефть").

Как сообщалось, БАТО планировало построить в аэропорту Геленджика площадку авиатопливообеспечения воздушных судов.

Роснефть Краснодар БАТО Антон Шеин Ни колай Полеев РН-Аэро
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