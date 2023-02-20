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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Акции Raiffeisen упали почти на 7% на новости о запросе от OFAC

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - OFAC, отвечающее за правоприменение в области санкций подразделение Минфина США, в прошлом месяце отправило австрийскому банку Raiffeisen Bank International AG запрос на получение определенной информации, говорится в сообщении банка; акции банка в понедельник упали почти на 7%.

"Поднятые OFAC вопросы имеют общий характер и призваны прояснить ситуацию с платежами и связанными с ними процессами в свете недавних событий, связанных с Россией и Украиной", - говорится в сообщении банка.

Запрос на информацию не касается какого-то конкретного платежа или активности, и банк активно сотрудничает с OFAC, отмечается в пресс-релизе.

Акции Raiffeisen подешевели на 6,9% в ходе торгов в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация банка упала на треть, до 5,4 млрд евро.

Raiffeisen Bank OFAC США
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