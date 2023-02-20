Росимущество продает 12% "Роснефти-Артаг" в Северной Осетии за 51,4 млн рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Росимущество выставило на продажу посредством публичного предложения госпакет АО "НК "Роснефть" - Артаг" (Северная Осетия) в размере 11,9%.

Как сообщается на портале ГИС "Торги", стартовый платеж составляет 51,437 млн рублей, шаг аукциона - 2,572 млн рублей. В состав лота входят 9 429 акций (2981 обыкновенная и 6448 привилегированных), или 11,9% уставного капитала АО.

Дата проведения торгов - 17 марта 2023 года. Прием заявок завершится 6 марта.

Ранее сообщалось, что Росимущество планировало продать этот госпакет в конце 2021 года, затем - в третьем квартале 2022 года.

Уставный капитал "Роснефти-Артаг" составляет 79 549 рублей, он разделен на 59 737 обыкновенных и 19 812 привилегированных акций номиналом 1 рубль каждая. ООО "РН-Региональные продажи" (структура "Роснефти") принадлежат 30 115 простых акций (50,4% обыкновенных акций, 37,9% уставного капитала), АО "Роснефтегаз" - 17 435 обыкновенных и 5556 привилегированных. У Росимущества 2981 обыкновенная и 6448 привилегированных, у физических лиц - 8906 обыкновенных и 7808 привилегированных.

Чистый убыток компании в 2020 году составил 18,6 млн рублей против 39,6 млн рублей прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 26%, до 1,6 млрд рублей. Более поздник данных компания не публиковала.

На сайте "Роснефти" сообщается, что "Роснефть" - Артаг" работает на рынке с 1999 года, осуществляет реализацию моторного топлива в розницу через собственную сеть АЗК и мелкооптовым потребителям с нефтебазы, расположенной во Владикавказе.