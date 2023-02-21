Абсолют банк возглавил зампред правления Аслан Шогенов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председателем правления Абсолют банка стал Аслан Шогенов, ранее занимавший должность зампреда правления, следует из данных ЕГРЮЛ. Он сменит Татьяну Ушкову, которая руководила банком с 2018 года.

"С 10 февраля, после согласования в ЦБ РФ, Абсолют банк возглавил Аслан Шогенов, который пришел в Абсолют банк в 2016 году и с 2020 года координировал корпоративный бизнес в должности заместителя председателя правления. Татьяна Ушкова остается в команде банка и возглавит комитет по стратегии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Аслан Шогенов в 2004 году окончил Финансовый университет при правительстве. С октября 2013 года по март 2015 года он работал в Россельхозбанке, сначала главным экономистом, а затем занял должность исполнительного директора. В 2016 году начал работу в Абсолют банке также в качестве исполнительного директора. В январе 2019 года Шогенов занял пост управляющего директора банка, а в январе 2020 года - заместителя председателя правления Абсолют банка.

Абсолют банк по итогам 2021 года занимает 33-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".