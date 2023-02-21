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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Эксперты предсказали снижение рынка цемента в РФ в 2023 году на 10-20%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году, согласно прогнозам, возможна стагнация в строительной отрасли, снижение рынка цемента может составить 10% к уровню 2022 года, говорится в материалах холдинга "Цемрос" (бывший "Евроцемент груп").

По пессимистичному сценарию, согласно материалам, снижение рынка может достичь 20%.

По итогам 2022 года производство цемента в России выросло на 1,5%, до 60,8 млн тонн, потребление – на 1,6%, до 61,7 млн тонн. Базовый прогноз потребления в 2023 году – 55 млн тонн.

В январе, по предварительной оценке, производство и потребление цемента в России составило 3,3 млн тонн, говорится в материалах "Цемроса".

Цемрос Евроцемент груп
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