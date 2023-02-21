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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Азия-Инвест банк увеличил уставный капитал в 1,9 раза до 1,46 млрд рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Азия-Инвест банк, принадлежащий крупнейшему госбанку Узбекистана, увеличил уставный капитал в 1,9 раза, до 1,461 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Увеличение капитала произошло в феврале.

Азия-Инвест банк принадлежит Национальному банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана, конечным собственником которого является республика Узбекистан.

Банк учрежден в 1996 году как первый совместный узбекско-российский банк в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Узбекистаном. Банк по итогам 2021 года занимал 179-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 8,9 млрд рублей.

Азия-Инвест банк
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