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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

ВЭБ осуществил погашение валютных евробондов-2023 в рублях

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ВЭБ 21 февраля перечислил в полном объеме средства для выплат купонного дохода и суммы основного долга по еврооблигациям, номинированным в евро, выпущенным эмитентом VEB Finance plc в 2013 году, сообщила госкорпорация.

Сумма погашенного основного долга составила 500 млн евро, купонного дохода - 20,16 млн евро, платежи произведены в российских рублях, говорится в сообщении.

Обязательства перед российскими резидентами и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в рублях через эти депозитарии. Обязательства перед остальными инвесторами - путем перечисления средств на счет типа "С", открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon, London Branch, в НРД.

Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа, отмечает ВЭБ.

Российские эмитенты имеют право осуществлять выплаты по валютному долгу в рублях - эта возможность предусмотрена указом президента от 5 марта 2022 года. При такой схеме инвесторы из стран, присоединившихся к санкциям против России, получают свои рублевые выплаты на специальные счета типа "С", конвертировать с них средства в валюту можно только с разрешения российских властей.

ВЭБ с февраля 2022 года находится под блокирующими санкциями. В июле 2022 года госкорпорация погасила долларовые еврооблигации, также осуществив все выплаты по ним в рублях. Кроме того, в рублях платятся купоны по всем остающимся в обращении евробондам ВЭБа.

ВЭБ VEB Finance НРД Bank of New York Mellon
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