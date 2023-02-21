Рынок акций РФ во вторник превысил 2210п по индексу МосБиржи на заявлениях Грефа и Путина

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос на заявлениях главы Сбербанка Германа Грефа и выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, индекс МосБиржи превысил 2210 пунктов на фоне ослабления рубля. Лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком, а также акции металлургов, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2212,42 пункта (+1,3%, максимум дня - 2227,82 пункта), индекс РТС - 928,98 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,2%.

Доллар к 18:50 вырос до 75,05 рубля (+0,55 рубля).

Подорожали расписки OZON (+4,2%), акции Polymetal (+3,8%), "ММК" (+3,4%), "НЛМК" (+3,1%), "Северстали" (+2,6%), Сбербанка (+2,4% и +2,8% "префы"), "Магнита" (+2,2%), "Интер РАО" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,6%), "МТС" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%), расписки TCS Group (+1,6%), бумаги "Роснефти" (+1,4%), АФК "Система" (+1,3%), "АЛРОСА" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,8% "префы"), "РусГидро" (+0,3%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,2%).

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам во вторник, что банк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года. "Может, конечно (выплатить дивиденды по итогам 2022 г. после паузы - ИФ)", - сказал Греф в кулуарах перед посланием президента РФ Федеральному собранию.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что Россия последовательно, шаг за шагом, будет решать задачи, поставленные в рамках СВО. "Для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", - заявил он.

Ответственность за разжигание украинского конфликта лежит на западных элитах и сегодняшнем руководстве Украины, Запад использует Украину как таран против России и как полигон, заявил Путин.

По словам главы РФ, инфляция в РФ во II квартале приблизится к целевому уровню в 4%, рынок труда стал более комфортным, безработица в России достигла исторического минимума и составила 3,7%, экономика России преодолела возникшие риски, реагировать приходилось "с колес".

Экономика РФ демонстрировала рост (поквартальный, очищенный от сезонного фактора - ИФ) начиная с III квартала 2022 года, фактически она выходит на новый цикл роста с качественно иной структурой, заявил Путин, напомнив, что спад ВВП РФ в 2022 году составил всего 2,1%, что оказалось намного меньше всех прогнозов.

"Полюс" по итогам 2022 года сократил общее производство золота на 6%, до 2,541 млн унций, сообщила компания. Прогноз производства составлял изначально 2,8 млн унций. При этом весь спад пришелся на I полугодие, во II полугодии компания увеличила производство на 1% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, до 1,474 млн унций. По оценке "Полюса", в 2023 году производство золота составит 2,8-2,9 млн унций.

Комментарии аналитиков

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, настроения на рынке акций РФ во вторник заметно улучшились на фоне послания президента РФ Путина Федеральному собранию. Лучше остальных смотрелись бумаги финансового и металлургического секторов, а также потребительского направления, при этом рост отмечался во всех секторах.

Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников также отмечает, что индекс МосБиржи превысил отметку 2200 пунктов на фоне выступления президента РФ Путина, внешний фон при этом к вечеру ухудшился.

Лучше рынка выглядел сектор горной добычи и металлургии на фоне роста цен на сталь. Подросли и акции ПАО "Полюс" - компания представила нейтральные операционные результаты, но дала позитивный прогноз на 2023 год с ориентиром добычи 2,8-2,9 млн унций. Учитывая, что цены на золото в 2023 году, скорее всего, останутся на высоких значениях с большой вероятностью роста, компания сможет добиться улучшения своих финансовых показателей и объявить дивиденды в текущем году. Другие представители сектора также в целом выглядели неплохо, за исключением упавших спекулятивных акций ПАО "Лензолото" (-3,7%).

"Из растущих бумаг также можно выделить девелоперов и представителей IT-сектора. Президент РФ отметил, что российские IT-компании могут уменьшить налог на прибыль, а девелоперы увеличили количество сдаваемых площадей", - отметил аналитик.

В случае отсутствия роста геополитических рисков в среду, индекс МосБиржи может продолжить рост к отметке 2250 пунктов. Инвесторы на данный момент ожидают снижения "накала" на геополитической арене, полагает Жильников.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, поддержку российским акциям продолжает оказывать некоторое уменьшение неопределенности, которое усиливалось на фоне ожиданий послания президента РФ Федеральному собранию. Опасения, связанные с этим событием, не оправдались, что сократило политический дисконт в котировках акций. Тем не менее, политический фактор, вероятно, все же продолжит играть ключевую роль в динамике рынка на краткосрочном горизонте. В ближайшие дни ожидаются внутренние и внешние политические события, в том числе связанные с новыми антироссийскими санкциями, полагает эксперт.

"Если не произойдет какого-либо рыночного или политического негатива, индекс МосБиржи может консолидироваться в диапазоне 2200-2240 пунктов, а в случае улучшения внешнего фона даже попытаться выйти из него вверх", - считает Бабин.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что послание президента РФ Федеральному собранию не принесло неожиданностей в смысле изменения внутренней политики. Внешняя повестка остается прежней. Интерес инвесторов к акциям строительных компаний может быть связан с предложением президента РФ запустить льготную программу аренды жилья для работников ОПК. По сути, любая инициатива в сфере недвижимости повышает интерес к бумагам застройщиков, полагает аналитик.

Также выросли акции морских портов и "Совкомфлота" (+1,1%) на заявлениях президента Путина о развитии портов Черного и Азовского морей, Северного морского пути, Транссиба и "БАМа". Непосредственным благополучателем такого государственного внимания будут как акции портов, так и Globaltrans (+2,1%), считает Кочетков.

Если же говорить о технических моментах, то индекс МосБиржи единым броском преодолел 50-дневную скользящую (около 2183,5 пункта) и 200-дневную (около 2206,4 пункта), причем последнее обстоятельство обещает продолжение роста, считает Кочетков.

"Приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не является неожиданностью в РФ, но для американской внешней политики означает переход в иное качественное состояние необходимости поиска компромиссов. Также на рынке настороженно ждут публикацию протокола февральского заседания ФРС. Если принять во внимание, что некоторые представители регулятора высказываются в пользу дальнейшего еще более сильного ужесточения денежной политики, то протокол заседания вряд ли принесет рынку позитивные эмоции", - считает Кочетков.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию обеспечило во вторник позитивный новостной фон. В своем выступлении глава государства уделил большое внимание экономической тематике, в том числе вопросам финансирования ключевых отраслей промышленности, IT-сектора и малого бизнеса. Росту рынка способствовали также оптимистичные прогнозы ряда крупных российских публичных компаний на 2023 год.

В лидеры роста на фоне послания президента, в котором многое говорилось о развитии оборонной промышленности, оказались компании "второго эшелона", представляющие ОПК: авиастроительное предприятие "Иркут" (+11,2%), НПО "Наука" (+5,5%). Актуальный диапазон для индекса МосБиржи на среду, 22 февраля - 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.

Основные азиатские индексы

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 1,7%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют по 0,3%) и США (индексы теряют 1,3-1,6% во главе с Nasdaq).

Поддержку китайскому рынку продолжают оказывать ожидания существенного роста деловой активности вслед за снятием карантинных ограничений в стране. Эксперты Goldman Sachs ожидают, что фондовый рынок КНР может подскочить на четверть с текущего уровня до конца этого года. Индекс MSCI China может завершить 2023 год на отметке 85 пунктов, что предусматривает рост примерно на 24%, считают в Goldman Sachs.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе уменьшились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили 4 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Снижение показателя было зафиксировано по итогам двенадцатого месяца подряд, он находится на минимуме за последнее десятилетие. Аналитики в среднем ожидали в январе повышения на 2%, до 4,1 млн домов, по данным Trading Economics.

Инвесторы ожидают публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января - 1 февраля, по итогам которого американский ЦБ принял решение поднять ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Эксперты ожидают, что протокол подтвердит намерение Федрезерва продолжать подъем ставки дольше, чем планировалось прежде, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены просели после роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 во вторник составила $82,74 за баррель (-1,6% и +1,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $75,9 за баррель (-0,6% к уровню пятницы).

Срок действия мартовских контрактов на WTI истекает с завершением сессии во вторник.

Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне - порядка $11 за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны, рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg.

Кроме того, эксперты видят сигналы увеличения спроса в Индии: загруженность НПЗ в стране в январе выросла до максимального уровня за пять лет, отмечает Bloomberg.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "Центральный телеграф" (+18,7%), акции "Иркута" (+11,2%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+10,8%), МКФ "Красный Октябрь" (+10% и +10% "префы"), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+8,9% и +6,3% "префы"), ПАО "Томская распределительная компания" (+7,6%), "Мостотреста" (+7,4%), ПАО "РКК "Энергия" (+6,3%), OR Group (+6,2%).

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (-3,7% и -3,7% "префы"), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-3,2%), VEON (-1,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-1,4%), ПАО "Центральный телеграф" (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,61 млрд рублей (из них 19,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,32 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 3,06 млрд рублей на акции "Газпрома").