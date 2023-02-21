Рубль во вторник подешевел к доллару и евро в ожидании новых санкций

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль упал к бивалютной корзине в ожидании новых антироссийских санкций и перед длительными выходными днями.

Курс доллара США составил 75,05 руб./$1 в 19:00, что на 54,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,1 руб./EUR1, подорожав на 47 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,3 копейки - до 77,3 рубля. Курс китайского юаня опустился на 4,2 копейки - до 10,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару и евро по итогам торгов вторника, так как участники рынка перешли к ожиданию новых антироссийских санкций и перед длительными выходными. Предполагается, что они будут введены до конца недели, о чем накануне сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил десятый пакет санкций в отношении РФ и, как заявил глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в Брюсселе, "мы занимаемся его утверждением. Он должен быть утвержден в ближайшие часы, ближайшие дни, до 24 февраля - в любом случае". Боррель также отметил, что "препятствия, которые остаются, будут устранены, таково обязательство всех министров".

В настоящее время под санкциями ЕС против России находятся 1 тыс. 386 физических лиц и 171 организация.

Ранее участники рынка в целом довольно нейтрально отреагировали на обращение президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию. В ходе выступления главы государства рубль отскочил от минимальных значений в обеих парах, достигнутых в первой половине вторника, на отсутствии в его речи сильных угроз эскалации военного конфликта на территории Украины.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что Россия последовательно, шаг за шагом, будет решать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции. Ответственность за разжигание украинского конфликта лежит на западных элитах и сегодняшнем руководстве Украины, Запад использует Украину как таран против России и как полигон, заявил Путин.

По словам главы РФ, инфляция в РФ во II квартале приблизится к целевому уровню в 4%, рынок труда стал более комфортным, безработица в России достигла исторического минимума и составила 3,7%, экономика России преодолела возникшие риски, реагировать приходилось "с колес".

Экономика РФ демонстрировала рост (поквартальный, очищенный от сезонного фактора - ИФ) начиная с III квартала 2022 года, фактически она выходит на новый цикл роста с качественно иной структурой, заявил Путин, напомнив, что спад ВВП РФ в 2022 году составил всего 2,1%, что оказалось намного меньше всех прогнозов.

Комментарии аналитиков

"Рубль во вторник продолжил слабеть, однако отсутствие особо негативных сигналов с выступления президента сдержало рост курса пары "доллар-рубль" выше 75,1 руб./$1, но в целом риски дальнейшего ослабления рубля пока сохраняются. Впрочем, в среду могут усилиться продажи валютной выручки экспортерами в рамках февральского налогового периода, что, вероятно, сдержит рост курса пары "доллар-рубль" существенно выше 75,5 руб./$1", - рассказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.

"Рубль умеренно дешевел до середины сессии, обновив вчерашние минимумы. Затем российская валюта резко укрепилась и некоторое время консолидировалась в небольшом плюсе, но к текущему моменту вновь сдала позиции. В то же время внешний фон резко ухудшился, однако вскоре нефтяные цены восстановились, переписав дневную вершину. Правда, рубль по-прежнему демонстрирует слабую корреляцию с сырьевым рынком. Поддержку рублю оказало уменьшение неопределенности, которое усиливалось на фоне ожиданий сегодняшнего оглашения послания президента РФ Федеральному собранию. Опасения, связанные с этим событием, не оправдали себя, что сократило политический дисконт в котировках рубля. Политический фактор, вероятно, все же продолжит играть ключевую роль в динамике рубля, по меньшей мере на краткосрочном горизонте. В ближайшие дни ожидаются внутренние и внешние политические события, в том числе связанные с новыми антироссийскими санкциями", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть североморской марки Brent умеренно снижаются во вторник, тогда как котировки WTI активно растут в первый день торгов после трехдневных выходных в США.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 1,3% - до $82,98 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,31% - до $76,1 за баррель. Срок действия мартовских фьючерсов истекает с завершением сессии во вторник. Более активный апрельский контракт подешевел на 0,25% - до $76,36 за баррель.

Инвесторы следят за сигналами восстановления спроса на топливо в Китае, куда перенаправляет свой экспорт Россия.

В то же время рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, отмечает Bloomberg.

Важным событием этой недели является публикация протокола последнего заседания Федрезерва, на котором базовая процентная ставка была повышена на 25 б.п.

Российские власти пока обсуждают возможность введения запрета компаниям продавать нефтепродукты с условием price cap (потолка цен), аналогично введенному запрету по нефти. Как сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах после послания президента Федеральному собранию, "что касается запрета на поставки (нефтепродуктов по price cap - ИФ), этот вопрос сейчас изучается министерствами и компаниями".

Добыча нефти в России в феврале остается стабильной, при этом объемы нефтепереработки снижаются на несколько процентов, кроме того сообщил журналистам Новак. "Сейчас рано говорить (о добыче нефти в феврале - ИФ), еще середина месяца, но в целом сейчас функционирует нефтегазовый комплекс в штатном режиме, добыча нефти осуществляется на уровне предыдущих месяцев. У нас в январе, в декабре - примерно один уровень", - сказал Новак.

По его словам, Россия приняла решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки только на март, далее будет решать в зависимости от ситуации на рынке. "Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация на рынке, от этого будут приниматься решения. Сейчас пока решение принято на март", - сказал вице-премьер РФ.

По словам Новака, распределение снижения на 500 тыс. б/с будет пропорциональным между компаниями "в зависимости от добычи, от планов добычи - несколько факторов". В беседе с "Интерфаксом" он сказал ранее, что снижение добычи будет отсчитываться, вероятно, от уровня января 2023 года.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 февраля на 81,64 копейки, до 74,8596 руб./$1, и увеличил курс евро на 62,58 копейки, до 79,7588 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 23,89 копейки по отношению к пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проводились из-за Дня президентов в США) и составил 74,9638 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился относительно понедельника на 69,42 копейки и составил 74,8712 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 745,244 млн, из которых $574,868 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 170,376 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 69,52 копейки, до 79,8059 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 58,76 копейки, подорожав до 79,778 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR799,902 млн, из которых EUR326,842 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR473,06 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 21 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3,73 трлн рублей (при лимите 3,73 трлн рублей и спросе 3 трлн 756,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,39% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 февраля, банки разместили 4,55 трлн рублей (при лимите 4,55 трлн рублей и спросе 4 трлн 927,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов поднялись во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 7,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличились на 2 б.п. - до 7,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 остались на отметках понедельника - 7,84%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.