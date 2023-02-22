Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,4% на фоне укрепления рубля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips, активность покупателей невысокая на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США и в преддверии объявления новых антироссийских санкций Запада в годовщину начала специальной военной операции на Украине, 24 февраля. Индекс РТС за минуту торгов подрос на 0,4% на фоне укрепления рубля, индекс МосБиржи не изменился.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2212,74 пункта (+0,01%), индекс РТС - 932,75 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,7%.

Доллар просел до 74,74 рубля (-0,34 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+0,7%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "НЛМК" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "ММК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", динамика рынка акций РФ утром в среду может оказаться нейтральной в ожидании еще одного важного события - заседания Совета Федерации, посвященного изменениям в бюджетном и налоговом законодательстве (изменение методики расчета цен на нефть Urals для целей налогообложения, а также добровольный взнос в бюджет от крупных компаний общим объемом до 300 млрд рублей). Инвесторы будут внимательно следить за тем, каким конкретно компаниям предстоит сделать этот взнос. На американском рынке ясности немного - его траекторию по-прежнему определяет ФРС США.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что инерция роста рынка в среду должна ослабнуть из-за очередного всплеска нервозности на глобальных рынках и "длинных" российских выходных. Индекс МосБиржи может перейти к проторговке диапазона 2200-2250 пунктов, тяготея, скорее, к возврату чуть ниже 200-дневной средней.

Накануне рынок позитивно отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина, которое было сфокусировано на открывающихся перспективах развития экономики и приоритетах господдержки, ослабив опасения относительно фундаментального профиля ключевых "фишек" и рынка в целом, отмечают эксперты Промсвязьбанка.

Зарубежные рынки

В США накануне основные индексы упали более чем на 2% во главе с Nasdaq (-2,5%) на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров и на фоне подъема доходности гособлигаций почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе уменьшились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили 4 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Снижение показателя было зафиксировано по итогам двенадцатого месяца подряд, чего не происходило с начала ведения расчетов в 1999 году, теперь он находится на минимуме с октября 2010 года. Аналитики в среднем ожидали в январе повышения на 2%, до 4,1 млн домов, по данным Trading Economics.

В среду на рынках Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

На среду назначено заседание южнокорейского ЦБ, аналитики не ждут изменения базовой ставки с нынешних 3,5% годовых.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены также продолжают снижение, инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $82,72 за баррель (-0,4% и -1,2% накануне), апрельская цена WTI - $75,96 за баррель (-0,5% и -0,3% во вторник).

В среду вечером (22:00 МСК) будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США, который может дать дополнительные сигналы рынкам, отмечают эксперты.