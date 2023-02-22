Lloyds в IV квартале увеличил доналоговую прибыль в 1,8 раза

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Британский банк Lloyds Banking Group Plc увеличил доналоговую прибыль в четвертом квартале в 1,8 раза и объявил программу выкупа собственных акций на сумму до 2 млрд фунтов стерлингов ($2,4 млрд).

Как сообщается в пресс-релизе, доналоговая прибыль банка в октябре-декабре составила 1,76 млрд фунтов ($2,13 млрд) по сравнению с 968 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.

В консенсус-прогнозе, составленном самим банком, этот показатель оценивался в 1,78 млрд фунтов.

Чистая прибыль банка увеличилась до 5 млрд фунтов с 4,12 млрд фунтов. Эксперты в среднем ожидали 4,69 млрд фунтов.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) на конец 2022 года составлял 15,1% против 17,3% годом ранее.

Lloyds объявил о выплате финальных дивидендов в размере 1,6 пенса на акцию. В результате общая сумма дивидендных выплат за прошедший год составит 2,4 пенса на акцию, что на 20% больше результата 2021 года.

Котировки акций Lloyds снижаются на 2,2% в ходе торгов в среду. За последние 12 месяцев рыночная стоимость банка сократилась на 4,5% (до 34,7 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 5,5%.