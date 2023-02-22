Росстат оценил рост долгов по зарплате в РФ в январе в 24,3%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2023 г. составила 798,9 млн рублей и по сравнению с 1 января 2022 г. выросла на 156,1 млн рублей, или на 24,3%, сообщил в среду Росстат.

За месяц до этого, в декабре 2022 года, наблюдалось сезонное снижение долгов по зарплате - на 37,5%, до 642,8 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2023 г. на долги, образовавшиеся в этом году, пришлось 37,3 млн рублей (4,7%), в 2022 г. - 458,8 млн рублей (57,4%), в 2021 г. и ранее - 302,8 млн рублей (37,9%).

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 февраля 2023 года составила 646,9 млн рублей, по сравнению с 1 января она выросла на 102,3 млн рублей, или на 14,3%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 февраля составила 152 млн рублей (рост в 15 раз). Из этой суммы на долги бюджетов субъектов РФ пришлось 145,5 млн рублей (против 3,1 млн рублей месяцем ранее), на местные бюджеты - 4,2 млн рублей (в декабре - 1,3 млн рублей), на федеральный бюджет - 2,3 млн рублей (в декабре 2022 года такой задолженности не было).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: образование - 59,4%; обрабатывающие производства - 18,8%; строительство - 4,4%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 4,4%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовки - 3,8%; добыча полезных ископаемых - 3,8%; транспорт - 2,9%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 1,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха - 1,0%.