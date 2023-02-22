Банк России не разрешил белорусскому брокеру запустить в обращение бумаги "Газпрома"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что отказал белорусской инвесткомпании "Айгенис" в разрешении организовать обращение акций ПАО "Газпром" и ПАО "Интер РАО ЕЭС" на вторичном рынке Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

"Банк России 22 февраля 2023 года принял решение об отказе закрытому акционерному обществу "Айгенис" в выдаче разрешения на организацию обращения за пределами Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Газпром" (Санкт-Петербург), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00028-А от 30 декабря 1998 года", - говорится в решении на сайте ЦБ.

Аналогичное решение вынесено относительно обращения простых акций "Интер РАО ЕЭС" (регистрационный номер 1-04-33498-Е).

В "Айгенис" рассказывали журналистам о планах привлечь на белорусский фондовый рынок ценные бумаги топовых российских компаний. Ссылаясь на Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг, компания заявляла, что процедуру квалификации прошли ценные бумаги 14 крупных российских компаний. В частности, речь идет об акциях "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза", "Роснефти", "Норникеля", "АЛРОСА".

"Айгенис", которая выступала инициатором квалификации ценных бумаг этих эмитентов-нерезидентов, отмечала, что это один из этапов для дальнейшего допуска данных ценных бумаг к обращению на БВФБ с целью расширения списка обращающихся на фондовом рынке Белоруссии ценных бумаг.

На БВФБ "Интерфаксу" сказали, что с середины прошлого года созданы законодательные и нормативные условия для обращения на вторичном рынке Белоруссии ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, в том числе российских компаний. Однако "фактических сделок с акциями российских компаний на бирже пока не заключалось, хотя биржа готова к включению акций нерезидентов в листинг при соблюдении требований законодательства", отмечал представитель биржи.

Компания "Айгенис" действует с 2000 года, имеет лицензию Минфина Белоруссии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Компания занимается брокерской деятельностью, осуществляет депозитарное обслуживание, инвестиционное консультирование, предлагает услуги доверительного управления.