РФ и Белоруссия запланировали подписать соглашение о тарификации роуминговых звонков

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России распорядилось провести переговоры о подписании соглашения между Минцифры РФ и министерством связи и информатизации Белоруссии в сфере международного пропуска трафика электросвязи и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства.

Как говорится в распоряжении кабмина, соглашение должно будет предусматривать реализацию "технических, организационных и иных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений порядка взаимного пропуска международного трафика на сетях электросвязи, обеспечение корректной маршрутизации, идентификации и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства".

Уточняется, что с предложением о проведении переговоров о подписании соглашение выступило Минцифры РФ, оно согласовано с МИД России.