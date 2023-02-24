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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

РФ и Белоруссия запланировали подписать соглашение о тарификации роуминговых звонков

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России распорядилось провести переговоры о подписании соглашения между Минцифры РФ и министерством связи и информатизации Белоруссии в сфере международного пропуска трафика электросвязи и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства.

Как говорится в распоряжении кабмина, соглашение должно будет предусматривать реализацию "технических, организационных и иных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений порядка взаимного пропуска международного трафика на сетях электросвязи, обеспечение корректной маршрутизации, идентификации и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства".

Уточняется, что с предложением о проведении переговоров о подписании соглашение выступило Минцифры РФ, оно согласовано с МИД России.

Правительство РФ Минцифры РФ Белоруссия
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