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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Bloomberg сообщил об интересе China Southern к активам Enel в Перу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китайская государственная компания China Southern Power Grid Co. ведет переговоры о покупке энергораспределительных активов итальянской Enel SpA в Перу, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, стоимость активов оценивается примерно в $3 млрд. Enel также планирует продать генерирующие активы за $2,5 млрд, однако на них китайская компания не претендует.

Enel обслуживает свыше 1,5 млн клиентов в Перу, в 2021 году поставив на рынок страны 8,44 тыс. ГВт.ч электроэнергии. В ноябре компания объявила о планах продать активы на сумму до 21 млрд евро, главным образом в Южной Америке и Европе, для сокращения долга.

China Southern уже присутствует на латиноамериканском рынке - в 2018 году она приобрела 28%-ную долю в чилийской компании Transelec SA за $1,3 млрд.

С начала года капитализация Enel выросла на 6%.

China Southern Enel Китай Италия Перу Чили
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