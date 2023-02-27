Объем закупок в B2B-сегменте в 2022 году снизился в РФ на 2% до 33 трлн рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Объем рынка межкорпоративной электронной торговли (включает в себя сегмент закупок госкомпаний и коммерческих компаний - ИФ) в 2022 году снизился по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 2%, до 33 трлн рублей. Об этом заявил "Интерфаксу" коммерческий директор электронной торговой площадки (ЭТП) B2B-Center (специализируется на закупках для коммерческих компаний) Андрей Бойко.

"В сегменте 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", регулирует закупки госкомпаний - ИФ) произошло заметное падение, при этом коммерческий сегмент вырос, - отметил он. - Это связано с тем, что госкомпании и компании с государственным участием получили возможность часть своих закупок перевести в нерегулируемый формат".

Речь идет о госкомпаниях, которые подпали под различные антироссийские санкции. По решению правительства они перестали публично раскрывать информацию о своих закупках и размещать ее в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. Такие компании теперь проводят свои закупки либо неконкурентными способами, либо закрытыми конкурентными способами в электронной форме на специализированной ЭТП "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ-ГОЗ, дочерняя компания "Сбербанк-АСТ" и госкорпорации "Ростех"). Впрочем, большинство таких госкомпаний предпочитает проводить свои закупки неконкурентными способами в электронной форме на тех или иных ЭТП.

С апреля текущего года в рамках ЕИС должен начать работать закрытый контур для размещения информации о закупках подсанкционных госкомпаний. К этому же времени, как предполагается, начнут работу еще две специализированные ЭТП, прошедшие в конце прошлого года соответствующий отбор, – "ЭТП Газпромбанка" (ЭТП ГПБ, одна из ЭТП для госзакупок) и казанское ООО ЭТП (занимается, в частности, проведением закупок госкомпаний).

По словам Бойко, число активных заказчиков именно в коммерческом сегменте выросло на 4-5% относительно 2021 года. "В то же время общее снижение темпов роста было компенсировано увеличением количества закупочных процедур, - сказал он. - Ряд малых и средних компаний с небольшими объемами закупок, которые приостанавливали работу на электронных площадках, уже постепенно восстанавливают свою активность".

При этом Бойко отметил, что сложная экономическая ситуация подтолкнула заказчиков из коммерческого сегмента к более интенсивному использованию услуг ЭТП для проведения своих закупок. По его словам, кризис подталкивает компании к поиску новых возможностей, к оптимизации своей деятельности. "В кризис 2008 года мы росли (по числу компаний-заказчиков - ИФ), в 2014 – росли, в прошлом году – также росли", - подчеркнул он.

При этом по итогам прошлого года коммерческие заказчики обозначили такие риски, как недоверие к стабильности партнеров, слом логистических цепочек, отсутствие резервных запасов, необходимость поддержки западного ПО, бизнес и цифровая изоляция. В то же время обозначились меры, которые компании могут предпринять и предпринимают для нивелирования этих негативных факторов. В их числе расширение пула поставщиков и их регулярный скоринг, вовлечение в бизнес-контур новых партнеров и построение новых логистических маршрутов, формирование тех или иных видов материальных ресурсов.

В результате, по оценке Бойко, первоначально (в первой половине прошлого года - ИФ) на рынке сократилось число поставщиков (или снизилась их активность), что привело к уменьшению уровня конкуренции в отдельных товарных категориях. То есть, на некоторое время рынок закупок стал не "рынком заказчика", а "рынком продавца", когда поставщики могли диктовать свои условия по ценам, срокам оплаты и т.п.

"Постепенно ситуация стабилизировалась, рынок вернулся к своему привычному состоянию, - считает он. - По итогам 2022 года число регистраций новых поставщиков на нашей площадке выросло на 2% по сравнению с 2021 годом".

В свою очередь гендиректор ЭТП "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин отметил, что рынок госзакупок (регулируется законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) в 2022 году удержался на уровне предыдущего года. Так, общее число госзакупок осталось на уровне 2021 года - 2,3 млн закупочных процедур, а их стоимостной объем увеличился на размер инфляции и составил 10,9 трлн рублей против 10,1 трлн рублей годом ранее.

В сегменте 223-ФЗ, по словам Сытина, "в тень" ушло около 50% закупок госкомпаний. Так, объем закупок по 223-ФЗ в прошлом году составил 8,1 трлн рублей против 17,6 трлн рублей в 2021 году. При этом объем закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП, такие закупки проводятся на ЭТП для госзакупок в соответствии с положениями 44-ФЗ) сохранился на уровне 2021 года и составил 1,7 трлн рублей.

"В целом рынок (госзакупок и закупок госкомпаний у малого бизнеса) быстро преодолел первичный шок и стабилизировался, - считает Сытин. - Уход западных компаний с российского рынка и введение санкций не повлияли на госзакупки и закупки у субъектов МСП, поскольку соответствующими заказчиками не закупается (в заметном объеме - ИФ) продукция иностранных компаний".

При этом глава "ТЭК-Торг" отметил, что на рынке есть сильный запрос на пополнение базы поставщиков, которые могут поставлять качественные товары, работы, услуги.

"Необходимо стимулировать закупки и производство отечественной продукции, - добавил он. - Сейчас эта система (подтверждение российского происхождения продукции - ИФ) сложная и труднопроходимая – все это должно быть не таким жестким".

Ранее Минфин РФ неоднократно заявлял, что положения закона о госзакупках обеспечивают работу контрактной системы в сложных условиях, включая проведение СВО.

В свою очередь в феврале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата предложит правительству ввести мораторий на закон 44-ФЗ на период до завершения военной спецоперации, чтобы можно было оперативнее осваивать выделяемые средства. Предполагается, что конкретные предложения о временной приостановке действия уже не всего 44-ФЗ, а только отдельных его положений, СФ подготовит к середине марта.