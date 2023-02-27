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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

ФРС не собирается повышать целевой показатель инфляции

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США не планирует менять целевой показатель инфляции, в настоящее время находящийся на уровне 2% годовых, заявил в Гарвардском университете член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон.

Повышение целевого уровня "подорвет доверие к центробанку", подчеркнул он.

"Это создаст дополнительные риски, поставив под сомнение решимость Федрезерва стабилизировать инфляцию на каком-либо уровне, поскольку люди могут подумать, что целевой уровень может быть снова изменен в будущем в угоду обстоятельствам", - объяснил Джефферсон.

Таргетируемый уровень инфляции в 2% был формально принят в 2012 году. Поначалу Федрезерву никак не удавалось повысить инфляцию до этой отметки, однако в ходе восстановления экономики после пандемии коронавируса темпы роста потребительских цен резко ускорились и в июне прошлого года превышали 9%.

ФРС США Филип Джефферсон Гарвард
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