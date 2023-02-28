Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Из базы расчета индексов МосБиржи и РТС исключат акции "Детского мира"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 17 марта включит в новую базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС депозитарные расписки иностранного эмитента Ros Agro Plc и исключит обыкновенные акции ПАО "Детский мир", говорится в пресс-релизе биржи.

Сейчас в базу расчета индексов МосБиржи и РТС входят 40 акций.

В базу расчета Индекса акций широкого рынка будут включены обыкновенные акции ПАО "ДЭК", ПАО "ИСКЧ", ПАО "ТГК-2" и ПАО "ВУШ Холдинг".

База расчета Индекса голубых фишек останется без изменений.

В базу расчета Индекса средней и малой капитализации будут включены обыкновенные акции ПАО "Аптечная сеть 36,6".

В базу расчета отраслевого Индекса металлов и добычи войдут обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ Груп", в отраслевой Индекс электроэнергетики будут включены обыкновенные акции ПАО "ДЭК" и ПАО "ТГК-2", а в отраслевой Индекс потребительского сектора войдут обыкновенные акции ПАО "ИСКЧ" и ПАО "ВУШ Холдинг".

Обыкновенные акции ПАО "Детский мир" будут исключены из Индекса МосБиржи, Индекса РТС, Индекса средней и малой капитализации, Индекса акций широкого рынка и отраслевого Индекса потребительского сектора.

Мосбиржа РТС Детский мир Ros Agro Вуш Холдинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок

Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок

Япония заморозит активы 48 физических лиц и 94 организаций из России

Что произошло за день: понедельник, 27 февраля

Рубль по итогам понедельника уверенно вырос к доллару и евро

Военная операция на Украине

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Инфляционные ожидания населения РФ в феврале выросли до ноябрьского уровня

В Анапе построят винодельческий комплекс стоимостью 1 млрд рублей

В Анапе построят винодельческий комплекс стоимостью 1 млрд рублей

Apple оплатила назначенный ФАС штраф в 906 млн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });