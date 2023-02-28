Из базы расчета индексов МосБиржи и РТС исключат акции "Детского мира"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 17 марта включит в новую базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС депозитарные расписки иностранного эмитента Ros Agro Plc и исключит обыкновенные акции ПАО "Детский мир", говорится в пресс-релизе биржи.

Сейчас в базу расчета индексов МосБиржи и РТС входят 40 акций.

В базу расчета Индекса акций широкого рынка будут включены обыкновенные акции ПАО "ДЭК", ПАО "ИСКЧ", ПАО "ТГК-2" и ПАО "ВУШ Холдинг".

База расчета Индекса голубых фишек останется без изменений.

В базу расчета Индекса средней и малой капитализации будут включены обыкновенные акции ПАО "Аптечная сеть 36,6".

В базу расчета отраслевого Индекса металлов и добычи войдут обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ Груп", в отраслевой Индекс электроэнергетики будут включены обыкновенные акции ПАО "ДЭК" и ПАО "ТГК-2", а в отраслевой Индекс потребительского сектора войдут обыкновенные акции ПАО "ИСКЧ" и ПАО "ВУШ Холдинг".

Обыкновенные акции ПАО "Детский мир" будут исключены из Индекса МосБиржи, Индекса РТС, Индекса средней и малой капитализации, Индекса акций широкого рынка и отраслевого Индекса потребительского сектора.