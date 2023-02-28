Газпромбанк за год увеличил розничный кредитный портфель по РСБУ на 10%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Розничный кредитный портфель Газпромбанка (ГПБ) по итогам 2022 года по РСБУ превысил 840 млрд рублей, сообщила кредитная организация.

За 2021 году розничный кредитный портфель ГПБ вырос на 15% - до 762 млрд рублей. Таким образом, рост портфеля кредитов физлицам в 2022 году составил 10,2%.

Ипотечный портфель ГПБ в 2022 году вырос на 4,7% - до 422 млрд рублей с 403 млрд рублей. Всего за 2022 год банк выдал около 220 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 98 млрд рублей.

Размер портфеля потребительских кредитов по итогам 2022 года банк не раскрыл. По итогам 2021 года он составлял 343 млрд рублей.

Портфель кредитных карт в 2022 году вырос на 55% - до 22,4 млрд рублей.

Объем средств физлиц в ГПБ по итогам 2022 года превысил 1 трлн рублей (рост за год на 17%). При этом портфель розничных вкладов составил 503 млрд рублей (+31%), портфель накопительных счетов - 281 млрд рублей (-1,4%).

Розничный кредитный портфель в целом по банковскому сектору в 2022 году, по данным ЦБ РФ, вырос на 9,5%. Ипотека в 2022 году выросла на 17%, потребкредиты - на 2,7%.