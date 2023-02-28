"Норильский никель" получил премию информагентств как самая прозрачная компания года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Информационные агентства "Интерфакс" и AK&M, аккредитованные Банком России на раскрытие информации на фондовом рынке, вручили ПАО "ГМК "Норильский никель" ежегодную премию за информационную прозрачность. Компания не снизила объемов раскрытия в 2022 году и последовательно демонстрирует приверженность принципам транспарентности, констатировали эксперты.

Почетный приз - прозрачный кристалл - "Норильский никель" получил 28 февраля на церемонии награждения победителей ежегодной премии "Директор года", организованной Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Премия за активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации вручается агентствами "Интерфакс" и AK&M с 2003 года.

"Компания, в отличие от многих других эмитентов, не воспользовалась возможностями закрыть информацию. Она по-прежнему одной из первых публикует отчетность по МСФО и раскрывает дополнительные сведения, которые могут оказаться существенными для инвесторов", - сказал исполнительный директор Группы "Интерфакс", председатель жюри премии Владимир Герасимов в ходе церемонии награждения.

Жюри премии оценило удобство корпоративного сайта "Норильского никеля", высокое качество отчетности компании, оперативность публикации существенных фактов.

"Помимо стандартной нефинансовой отчетности ESG-данные раскрываются "Норильским никелем" также в формате презентаций и ESG data book, что удобно для аналитиков и оптимально с точки зрения восприятия этой информации инвесторами", - сказал Герасимов.

Жюри премии, в которое входят представители информационных агентств, торговых площадок, Ассоциации независимых директоров, отметило открытость компании при общении с журналистами.

"Норникель" уже много лет активно работает над повышением уровня прозрачности и открытости. Мы признательны экспертам и представителям средств массовой информации за высокую оценку стандартов корпоративного управления компании", - прокомментировала получение награды старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова.

При выборе победителя премии учитываются полнота и своевременность раскрытия отчетности, корпоративных событий, информации о конечных собственниках, информативность сообщений, включая внимание компании к вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG).

Информационные агентства "Интерфакс" и АК&M, аккредитованные Банком России, начиная с 2003 г. обеспечивают полное и оперативное раскрытие информации для участников российского фондового рынка. Ежегодно на лентах агентств публикуется более 100 тыс. оперативных сообщений компаний; на сайтах агентств, в том числе на e-disclosure.ru, созданы общедоступные центры раскрытия всей корпоративной информации.

ПАО "ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.