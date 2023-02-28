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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Silver Bear будет искать нового кредитора или покупателя на серебряный проект в Якутии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Девятый пакет санкций ЕС, ограничивающий инвестиции в горнорудную отрасль России, не позволяет основным кредиторам и одновременно акционерам компании Silver Bear Resources (SBR), развивающей серебряный проект Мангазейский в Якутии, внести изменения в кредитный договор, в частности, продлить сроки погашения обязательств.

Поэтому, сообщает Silver Bear, она не может завершить строительство флотационной фабрики (ее запуск планировался летом текущего года) и начать подземную отработку карьера Вертикальный.

В краткосрочной перспективе менеджмент компании начнет искать российский банк, способный рефинансировать обязательства перед акционерами и предоставить средства на проекты развития, или потенциального партнера, или кредитора, или покупателя на Мангазейский проект, сообщает Silver Bear.

Основные кредиторы и акционеры Silver Bear - фирмы Inflection (владеет 62,3% компании по состоянию на III квартал 2022 года) и Aterra (24,7%). В общей сложности, следует из сообщения Silver Bear, продления требовали обязательства компании перед этими фирмами почти на $158 млн, включая проценты.

Бенефициаром Inflection считается совладелец корпорации "ТехноНиколь" Сергей Колесников, Aterra - структуры Алексея Мордашова и его семьи.

Компания Silver Bear специализируется на развитии серебряных проектов в России. Она запустила тестовое производство на проекте Мангазейский в 2018 году, а в 2019 году перешла к полномасштабному. Бумаги Silver Bear обращаются на бирже Торонто.

Silver Bear Якутия Евросоюз Inflection Aterra Технониколь Алексей Мордашов
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