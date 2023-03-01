Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слегка колеблются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен на фоне противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,0575 руб./$1 (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,43 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2 коп. - до 10,8 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на утренних торгах стабильна, поскольку на нее влияют разнонаправленные факторы. С одной стороны, нефть подхватывает рост, начатый во вторник вечером, большинство мировых финансовых площадок также показывают позитивную динамику. Вместе с тем, завершился налоговый период февраля, поэтому рубль потерял поддержку компаний-экспортеров, активно продававших валютную выручку.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,93 за баррель, что на 0,58% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,48 за баррель, что на 0,56% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду повышаются: японский Nikkei 225 подрастает на 0,17%, китайский CSI300 - на 1,36%, гонконгский Hang Seng на 3,28%, южнокорейский Kospi - на 0,42%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,1%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 колеблется около нуля, теряя 0,01%.

Американские фондовые индексы снизились во вторник, а также по итогам всего февраля. S&P 500 потерял за минувший месяц 2,6%. Nasdaq Composite опустился на 1,1%, Dow Jones Industrial Average - на 4,2%, что стало наихудшим месячным снижением с декабря прошлого года для первого индекса и сентября для второго, согласно данным Dow Jones Market Data.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают сохранение высокой инфляции в США и других развитых странах, а также ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими центробанками.