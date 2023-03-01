Aston Martin увеличила доналоговый убыток в 2,3 раза в 2022 году

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda увеличил доналоговый убыток по итогам 2022 года в 2,3 раза, в том числе из-за ослабления курса фунта стерлингов относительно доллара США.

Как сообщается в пресс-релизе компании, доналоговый убыток составил 495 млн фунтов ($595,1 млн) по сравнению с 213,8 млн фунтов в 2021 году.

Между тем скорректированная EBITDA выросла до 190,2 млн фунтов со 137,9 млн фунтов.

Выручка поднялась до 1,38 млрд фунтов против 1,1 млрд фунтов.

Оптовые продажи автомобилей в прошлом году увеличились на 4% и достигли 6,412 тыс. по сравнению с 6,178 тыс. в 2021 году. По итогам 2023 года компания планирует продать около 7 тыс. машин.

Котировки акций Aston Martin в ходе торгов в среду подскочили на 7,3%. За последний год капитализация компании упала на 38% (до 1,4 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 6,6%.

Aston Martin была основана в 1913 году. В 1994-2007 годах компания принадлежала Ford Motor Co., а в настоящее время компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвесткомпании, а также итальянскую InvestIndustrial. Aston Martin получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о Джеймсе Бонде.