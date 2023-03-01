В Сбермаркете сменился CEO

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Новым руководителем сервиса доставки продуктов "Сбермаркет" назначен Артур Саркисов, говорится в сообщении компании.

Саркисов работает в "Сбермаркете" с июня 2018 года. С 2020 года он занимал пост вице-президента сервиса по операциям и развитию бизнеса.

В новой роли он займется укреплением сервиса на рынке e-grocery и выходом в новый сегмент доставки готовой еды из ресторанов.

Экс-руководитель компании Асан Курмангужин продолжит помогать "Сбермаркету" по вопросам команды менеджмента. В каком статусе он будет продолжать сотрудничество, в сообщении не уточняется.

"Сбермаркет" доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и др. Сервис обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей".

По оценке Infoline, которую приводит "Сбермаркет", по итогам 2022 года сервис сохраняет лидерство на российском рынке e-grocery (по объему продаж).