"Финам" предоставит инвесторам доступ к рынку Индии через местного брокера

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Финансовая группа (ФГ) "Финам" и финансовая компания Ashika Group, предоставляющая брокерские услуги на индийском рынке, намерены предоставить российским инвесторам доступ к торговле акциями на Бомбейской (BSE, Bombay Stock Exchange) и Национальной (NSE, National Stock Exchange of India) биржах.

Как сообщается в пресс-релизе ФГ "Финам", первоначально в России будет предоставлена инфраструктура для алготрейдеров, в том числе реализующих высокочастотные торговые стратегии, а также сформировано семейство фондов, включая БПИФ (ETF), и стратегий индивидуального доверительного управления на базе УК "Финам Менеджмент".

Открытие индийского рынка для массового инвестора станет следующим шагом, биржи Индии будут добавлены в приложение "Финама" наряду с торговыми площадками России и США.

Аналитики российского брокера уже начали покрытие ценных бумаг индийских эмитентов.

Президент ФГ "Финам" Владислав Кочетков сказал через пресс-службу, что ожидает, что доля NSE и BSE в объеме торгов клиентов "Финама" в 2024 году достигнет 15-20%.

"Один из сдерживающих факторов - плохое знание локального эмитента. Для снятия этой проблемы мы намерены запустить готовые стратегии, в том числе активно управляемые, а также существенно расширить аналитическое покрытие", - сказал Кочетков.

В феврале управляющая компания "Альфа-Капитал" сообщила, что в Индии регулятор зарегистрировал ее как портфельного инвестора, который может самостоятельно совершать операции на локальном фондовом рынке, открывать брокерский и банковский счета, необходимой для получения доступа к биржевым торгам на индийских BSE и NSE.