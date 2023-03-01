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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Инфляция в Германии в феврале неожиданно ускорилась до 9,3%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в феврале увеличились на 9,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 9,2% в январе.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали замедление инфляции в прошлом месяце до 9%.

Потребительские цены в феврале выросли на 1% по сравнению с январем - максимально за 4 месяца. Эксперты ожидали подъема на 0,7% после январского повышения на 0,5%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, увеличились на 8,7% в годовом и на 0,8% в помесячном выражении. В январе их повышение составило 8,7% и 1% соответственно.

Стоимость продуктов питания в Германии в феврале была на 21,8% выше, чем годом ранее, энергоносители подорожали на 19,1%.

Товары в целом выросли в цене на 12,4%, стоимость услуг повысилась на 4,7%.

Германия
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