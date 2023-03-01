Platts перестало котировать в Европе малосернистое российское дизтопливо

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Platts с 1 марта прекратило оценку в Европе грузов малосернистого дизельного топлива (ULSD, ultra-low sulphur diesel) российского происхождения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на уведомление подписчикам ценового агентства.

Ценовое агентство приступило к оценке данных грузов 11 апреля 2022 года. Однако "Platts наблюдало, как ряд участников европейского рынка дизельного топлива частично или полностью ограничивали поставки российской продукции в рамках своей спотовой торговой деятельности", приводит цитату Bloomberg.

Кроме того, по мере того, как европейские рынки все больше отказывались от продуктов российского происхождения, Platts также изменила свои базовые оценки европейского дизельного топлива, исключив с 1 июня 2022 года из методологии нефтепродукты из РФ.