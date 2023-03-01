Минэнерго Бразилии попросило Petrobras приостановить на 3 месяца продажу активов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Petrobras получила письмо министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии с просьбой приостановить продажу активов на 90 дней, сообщает компания.

Ведомство объясняет свою просьбу проводимой в настоящее время переоценкой национальной энергетической политики и утверждением нового состава соответствующего органа управления.

Министерство просит приостановить как новые инициативы, так и те, которые уже находятся в процессе реализации.

В связи с этим совет директоров компании проанализирует текущие процессы с точки зрения гражданского права и возможного нарушения уже принятых обязательств, оценит потенциальные юридические и экономические риски.

Осенью 2020 года Petrobras в числе своих приоритетов на следующие пять лет объявила сокращение долга и уменьшение доли использования заемных средств. Компания была намерена добиться этой цели за счет генерации прибыли и продажи более 50 различных активов.

На конец 2021 года чистый долг компании составлял около $50 млрд.