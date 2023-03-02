Рынок акций открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением индекса РТС на 0,2%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов с мировых площадок, где негативным фактором выступают сохраняющиеся ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом США. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС просел на 0,2% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2283,65 пункта (+0,2%), индекс РТС - 954,02 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 75,41 рубля (+0,26 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+1,2%), "Газпрома" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), АФК "Система" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,6%), "Северстали" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс МосБиржи в четверг может достичь отметки 2300 пунктов. Среди ключевых сегментов эксперты отдают предпочтение бумагам нефтегазового сектора, в особенности акциям "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" и "Татнефти". Динамика бумаг Сбера (169,99 рубля) может оказаться хуже, чем в целом у рынка, сопротивлением выступает отметка 170 руб. за штуку.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что внешний фон утром в четверг можно назвать слабо негативным: азиатские рынки преимущественно снижаются, нефть торгуется стабильно; новостной фон по Китаю позитивный, но вопросы геополитики его портят.

Днем будут опубликованы данные по инфляции еврозоны, которые способны существенно повлиять на настроения инвесторов. Инфляция в Испании, Франции и Германии ускоряется, а значит, ЕЦБ придется действовать более агрессивно. Соответственно, рынки могут готовиться к более высоким ставкам. В России рынок акций может немного снизиться, так как прямых поводов для оптимизма нет, а рост с начала недели уже довольно солидный, что подталкивает игроков к фиксации прибыли, полагает эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что взлет акций "Газпрома" накануне может быть предвестником коррекции.

Индекс МосБиржи почти достиг максимальных значений текущего года, находясь в зоне сильного сопротивления 2250-2280 пунктов. Пробой этого диапазона откроет дорогу на движение в район 2400 пунктов. Однако перекупленность рынка высока. Внешних поводов для продолжения роста в четверг нет. Также стоит вспомнить старую примету, что очень часто в конце восходящего тренда резко и без причин взлетает "Газпром". Так что в четверг не исключен коррекционный откат рынка акций РФ, считает Антонов.

В мире

В США индексы акций накануне показали смешанную динамику: подрос Dow Jones (+0,02%), но откатились до минимумов с января S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-0,7%). Трейдеры оценивали статданные по экономике США, очередные "ястребиные" заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также отчетность компаний, в том числе, сразу нескольких ритейлеров.

Несмотря на охлаждение экономики США, а также сигналы снижения ценового давления, время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В статье Бостика, опубликованной в среду на сайте ФРБ Атланты, говорится, что Федрезерву, по его мнению, необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока она не достигнет 5-5,25% годовых, при этом Центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки на этом уровне в течение значительной части 2024 года.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил на мероприятии в Южной Дакоте в среду, что пока не принял решения о том, насколько существенным должно быть повышение ставки ФРС в марте - 25 базисных пунктов (б.п.) или 50 б.п.

По его словам, в декабре он прогнозировал, что предельным уровнем ставки в рамках текущего цикла должно стать значение в 5,4%, однако в настоящее время склоняется к повышению своей оценки.

В Азии в четверг также отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг приостановили рост, подогретый накануне статистикой о запасах топлива в США. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $84,15 за баррель (-0,2% и +1% в среду), апрельская цена WTI - $77,53 за баррель (-0,2% и +0,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей (ожидался рост на 1,9 млн), запасы бензина снизились на 874 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1 млн).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей.

Поддержку рынку оказывают планы России по сокращению добычи и экспорта нефти, сообщает Trading Economics.