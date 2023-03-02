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Стоимость отдыха в Турции выросла на четверть в 2023 году

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Путешествия в Турцию летом 2023 года обойдутся дороже в среднем на четверть по сравнению с прошлым годом из-за серьезного роста цен на отели, сообщили "Интерфаксу" в туркомпаниях.

"К настоящему моменту стоимость отдыха в Турции выросла в среднем на 22,5% по сравнению с прошлым годом. При этом цены на летний период поднялись примерно на 27%", - рассказали в пресс-службе туристического сервиса "Слетать.ру".

Как отметили в пресс-службе туроператора Space Travel, туры в Турцию действительно выросли по сравнению с прошлым годом, особенно в люксовом сегменте.

"Рост цен на некоторые отели составляет до 40%. Но очень многое зависит от самого отеля и индивидуального запроса на него. По-прежнему остаются и бюджетные варианты размещения. При этом турецкие отельеры крайне оперативно реагируют на любые изменения на туристическом рынке, и если спрос снижается, то они предлагают более лояльные условия или акции", - пояснили в компании.

По оценке туроператора, если в прошлом году основной причиной высокого спроса и роста цен на Турцию было отсутствие альтернативных вариантов пляжного отдыха для россиян, то сейчас на стоимость туров влияет в том числе нестабильная экономическая ситуация.

"В настоящее время спрос по раннему бронированию невысокий, а глубина продаж достигает максимум мая", - добавили в Space Travel.

Как считают в "Интуристе", на рост цен повлияла высокая волатильность рубля и то, что все цены у отельеров номинируются в евро. Второй причиной скачка цен на путевки в Турцию стало увеличение стоимости перевозки из-за антироссийских санкций.

В Anex Tour фиксируют рост цен на туры в Турцию на 15%, однако связано это, по мнению туроператора, с валютными колебаниями и ежегодным инфляционным ростом цен.

"Мы действительно видим рост цен примерно на 15%, однако это не влияет сильно на спрос. Конечно, увеличение цен потребителями воспринимается негативно. Но стоит отметить, что уже год спрос на направлении в целом превышает предложение из-за ограничений на авиасообщение", - подчеркнули в пресс-службе.

В компании отметили, что средний чек на лето в прошлом году составил 1149 евро на человека за неделю при двухместном размещении, а в этом году при таких же параметрах - 1104 евро.

Турция
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