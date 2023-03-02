"Мегафон" не будет публиковать финансовую отчетность за 2022 год

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" приняло решение не раскрывать консолидированную финансовую отчетность за 2022 год, говорится в сообщении компании.

"ПАО "Мегафон" в соответствии с постановлением правительства РФ № 351 от 12 марта 2022 г. принято решение отказаться от раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности за 2022 год вместе с аудиторским заключением о ней", - говорится в сообщении.

Упомянутое постановление правительства разрешает эмитентам осуществлять раскрытие информации в ограниченном объеме либо отказаться от раскрытия информации в случае, если ее публикация приведет или может привести к введению ограничительных мер в отношении эмитента.

"Мегафон" перестал публиковать финотчетность по МСФО с I квартала 2022 года.

"Мегафон" – один из крупнейших в России телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова – 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".