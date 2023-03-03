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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании ключевых событий дня

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не проявляют яркой динамики на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль демонстрирует незначительные колебания в ожидании ключевых событий дня.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,4675 руб./$1 (+15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,54 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,3 коп. - до 10,888 рубля.

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