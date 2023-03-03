Германия увеличила экспорт в Россию в январе на 12,3% к декабрю

Германский экспорт в Россию в январе был на 60% ниже, чем годом ранее, импорт - на 75,1%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В январе 2023 года Германия увеличила экспорт в Россию на 12,3% по сравнению с декабрем - до 1 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Объем импорта из России в январе сократился на 36,7% по сравнению с декабрем, также составив 1 млрд евро.

Германский экспорт в Россию в январе был на 60% ниже, чем годом ранее, импорт - на 75,1%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в январе вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем - до 130,6 млрд евро. Объем импорта уменьшился на 3,4%, до 113,9 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза увеличился на 0,7% относительно декабря - до 71,9 млрд евро, в страны еврозоны - на 0,5%. Поставки в государства, не входящие в ЕС, выросли на 3,8%, до 58,7 млрд евро. Экспорт в США повысился на 3,1%, в Китай - на 1,4%, в Великобританию - на 7,8%.

Импорт из стран ЕС в позапрошлом месяце увеличился на 0,6% - до 59,6 млрд евро, из еврозоны - уменьшился на 1%, из третьих стран - сократился на 7,5%, до 54,2 млрд евро. Импорт из Китая снизился на 6%, из США - вырос на 8,8%, из Великобритании - увеличился на 13,1%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в январе составил 16,7 млрд евро по сравнению с 10 млрд евро месяцем ранее.