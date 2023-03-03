Бензин на бирже уверенно дорожает перед ремонтами НПЗ и сезоном высокого спроса. Обзор

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Устойчивый рост биржевых цен на бензин, продолжавшийся весь февраль, сохранился и в первую торговую неделю марта. Неопределенность на фоне новостей о снижении в РФ добычи нефти и корректировке топливного демпфера сменилась нервозностью из-за приближения ремонтов на НПЗ и сезонного роста спроса в рознице.

По итогам февраля цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на Аи-92 увеличились на 27,5%, до 43,318 тыс. руб./т; на Аи-95 - на 21,5%, до 46,018 тыс. руб./т. Тенденция продолжилась и в первую торговую неделю марта. Так, 92-й бензин к 3 марта подорожал до 46,508 тыс. руб./т, 95-й - до 49,637 тыс. руб./т.

"Бычий" февраль

Собеседники агентства на топливном рынке высказывают разные мнения по поводу непрекращающегося роста биржевых цен. По их мнению, всему виной информационный шум вокруг снижения добычи нефти Россией и корректировки демпфера. Участники рынка обращают внимание и на то, что экспортная альтернатива сейчас выгоднее поставок на внутренний рынок, поэтому растет отгрузка российского топлива за рубеж крупными нефтяными компаниями. Также высказываются версии о возможном возобновлении "серого" экспорта биржевого товара.

Генеральный директор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов подчеркивает: для российских компаний экспорт бензинов сейчас действительно выгоднее, чем продажи на бирже, - из-за низкого демпфера и слабого курса рубля. При этом внутренний рынок остается сбалансированным. "Во-первых, не оправдались ожидания, что европейское нефтепродуктовое эмбарго приведет к катастрофическому профициту топлива в России и падению цен. Во-вторых, рынок бензина сбалансирован", - говорит он.

Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Андрей Дьяченко отмечает, что в отличие от прежних всплесков биржевых котировок, происходивших за последние пять лет, текущий отличается тем, что объемы реализации на бирже не меняются. "В этой связи я склонен считать, что значительная часть в этом росте - психологическая составляющая, а не изменение реальной ситуации на рынке с точки зрения спроса или предложения", - сказал он.

Факторы свежие, тенденции - те же

Участники рынка, опрошенные "Интерфаксом", убеждены: рост цен на топливо продолжится и в марте. При этом факторы, в отличие от февраля, стали куда более определенными. Во-первых, наступает период ремонтов НПЗ. Уже на следующей неделе будет приостановлена биржевая продажа топлив из-за ремонта на Комсомольском НПЗ - одном из двух нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке.

Турукалов отмечает, что предложение мартовских партий бензинов на бирже невысокое, так как сами нефтяные компании накапливают бензин на период весенних ремонтов на предприятиях. Еще один фактор - приближение сезона высокого спроса на нефтепродукты в рознице. По мнению Дьяченко, россияне адаптировались к новым реалиям отечественной экономики и готовы к умеренным тратам, например, на автомобильные путешествия внутри страны. Однако, важны и действия регуляторов.

"Если на следующем заседании ЦБ повышения ставки не произойдёт и данные инфляции не покажут существенного роста, то можно будет предположить, что доступность потребительского кредита останется на том же уровне. Соответственно, и расходы потребителей останутся в прежнем тренде. Постепенно с приходом весны и тепла расходы именно на поездки, на покупку топлива будут увеличиваться", - говорит Дьяченко.

На рознице не отразится!

В Минэнерго "Интерфаксу" заявили, что внутренний рынок нефтепродуктов обеспечен в полном объеме. По оценке ведомства, продажи бензина на бирже в феврале в среднем составляли почти 33 тыс. тонн в сутки, что на 3 тыс. тонн больше относительно аналогичного месяца прошлого года. Рост биржевых цен, по мнению Минэнерго, обусловлен восстановлением спроса.

"В последнее время оптовые цены находились на рекордно низком уровне. Сейчас идет восстановление спроса и связанное с этим изменение цен. Но даже при этом стоимость бензина в оптовом сегменте остается ниже прошлого года в среднем на 20% (по АИ-92 - на 10,5 тыс. руб./т, или -20,2%; по АИ-95 - на 9,9 тыс. руб./т, или -18,1%).

При этом Минэнерго не видит предпосылок для роста стоимости бензинов в рознице. "У АЗС достаточная доходность в розничном сегменте, превышающая традиционно характерный для текущего месяца уровень, поэтому изменение биржевых цен не отразится на ценах на АЗС", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы "Интерфаксу" подчеркнули, что на заседании биржевого комитета ведомства было заявлено: резкого сокращения переработки и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок не произошло. "Участники рынка представили данные производства бензина, дизеля, авиакеросина, мазута и СУГ на март 2023 года, а также их реализации на биржевых торгах. Нефтепродукты производятся в необходимых объемах для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, баланс спроса и предложения сохраняется", - сообщили там.

В случае плановых ремонтов НПЗ участники рынка по рекомендации ФАС взяли на себя обязательства по формированию запасов всех видов топлива для предотвращения его дефицита, говорится в комментарии пресс-службы.

"Также для развития конкуренции биржевым комитетом ФАС поставлена задача участникам рынка сформировать предложения и направить их в службу относительно создания общего базиса поставки бензина и дизеля в России, который предусматривает не менее трех продавцов (базовая точка ценообразования). Создание такого базиса может сократить "плечо" поставки нефтепродуктов до регионов назначения", - говорится в сообщении.

ФАС подчеркивает: "Несмотря на существующее изменение оптовой стоимости нефтепродуктов на бирже, цены на АЗС не изменились. В настоящее время нарушения не выявлены. Вместе с тем контроль за ценообразованием будет продолжен в рамках Штаба по нефтепродуктам ФАС и Биржевого комитета".