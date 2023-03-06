Газопровод между Великобританией и Бельгией остановлен из-за поломки

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Газопровод из Великобритании в Бельгию Interconnector остановлен с 4 марта из-за аварии. Соединенное Королевство для Европы отчасти выполняет функции офшорного терминала СПГ: остров обладает развитой системой приемных мощностей, откуда газ реэкспотируется на материк.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 41,5 млн куб. м. В выходные номинация снижалась чуть ниже 40 млн куб. м в сутки. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята из-за объявленного ОГТСУ форс-мажора. Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,5 млн куб. м на 6 марта. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

На выходных остановился Interconnector. Причина - в отказе оборудования на британском берегу на терминале в Бактоне. Поставки газа по магистрали поэтапно снижались с 1 марта, а 4 марта полностью остановились. Пока техники обещают устранить неисправность к утру 8 марта. Великобритания обладает развитой системой приемных терминалов и регазифицированный на них газ реэкспотируется на континент. За февраль через Interconnector в Европу было прокачано 1 млрд куб. м газа - примерно 38 млн куб. м в сутки.

Цены на газ в преддверии выходных традиционно снизились. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $510 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $511; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $474.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за минувшую неделю обеспечила 13% потребностей региона в электричестве, сообщает ассоциация WindEurope. Неделей раньше - с 20 по 26 февраля - их вклад был 16%. В воскресенье выработка ветряков упала до 11,4% от энергобаланса по ЕС - это минимальное значение за последние 11 дней.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 59,24% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 4 марта запасы сократились на 0,31 процентного пункта (в выходные спрос на газ обычно снижается). На новой неделе температура воздуха в регионе прогнозируется чуть прохладнее, чем на прошлой. Это создаст дополнительный стимул для изъятий газа из хранилищ.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 75-процентную загрузку.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Мягкая погода сократила расход газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы сократились на 2,3 млрд куб. м - это в полтора раза меньше, чем обычно тратится в этом время.

Текущий уровень запасов составляет 44%, что на 19 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации EIA Минэнерго США. Нынешний уровень запасов вплотную приблизился к максимальному значению за последние пять лет.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы двух из трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение на глобальном рынке.