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Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн руб и приблизился к годовому плану

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн руб и приблизился к годовому плану
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале 2023 года, по предварительным данным Минфина, составил 2,581 трлн рублей, приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн рублей.

В январе-феврале 2022 года бюджет был исполнен с профицитом в размере 415 млрд рублей.

Доходы бюджета за два месяца составили 3,163 трлн рублей, что на 25% ниже объема поступления доходов за тот же период 2022 года, говорится в сообщении Минфина РФ. В январе снижение было на 35%. При этом отставание нефтегазовых доходов от прошлогодних в январе-феврале сохранилась на январском уровне - около 46% (947 млрд рублей). Минфин объясняет это в первую очередь снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Министерство напомнило, что в феврале с учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть механизм определения налоговой базы соответствующих налогов был уточнен. Министерство ожидает, что принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора - особенно во втором полугодии текущего года.

Ненефтегазовые доходы в январе-феврале составили 2,217 трлн рублей, снизившись год к году на 9%. По данным Минфина, преимущественно это произошло за счет сокращения поступлений налога на прибыль, что главным образом связано с единовременным возмещением в январе переплат по нему за предшествующие периоды. Так, поступление налога на прибыль сократилось по сравнению с тем же периодом прошлого года почти в 7 раз, составив 22 млрд рублей (в январе-феврале 2022 года - 149 млрд рублей).

Минфин также отмечает, что динамика поступления оборотных налогов (и внутреннего НДС в частности) нормализовалась после временного сокращения в январе, связанного с действием ускоренного порядка возмещения НДС. Сбор НДС в январе-феврале увеличился на 5,4% - до 1,622 трлн рублей с 1,539 трлн рублей в январе-феврале 2022 года.

Расходы бюджета, по предварительной оценке, составили 5,744 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52% (в январе отставание оценивалось в 59%). Минфин вновь объясняет эту динамику оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

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