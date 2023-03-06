Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2290п по индексу МосБиржи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и геополитического затишья, индекс МосБиржи превысил 2290 пунктов, обновив максимум с сентября 2022 года, при этом лидерами роста выступили акции самой биржи на дивидендных ожиданиях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2294,12 пункта (+1%, максимум сессии - 2297,86 пункта), индекс РТС - 958,26 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,1%.

Доллар к 18:50 просел до 75,41 рубля (-0,22 рубля).

Акции "Московской биржи" выросли на 5,1%, до 123,37 рубля - максимума с середины февраля 2022 года.

Наблюдательный совет "Московской биржи" 7 марта рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях годовому общему собранию акционеров по определению размера дивидендов ПАО "Московская биржа", подлежащих выплате по результатам 2022 года, сообщается в официальной информации биржи.

Также подорожали акции "Роснефти" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), ВТБ (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), Polymetal (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Татнефти" (+1,2%), расписки OZON (+1,2%), бумаги Сбербанка (+1,1% и +1,4% "префы"), "ММК" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), АФК "Система" (+0,7%), UC Rusal (+0,6%), "Магнита" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,3%), акции "Северстали" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,3%), "МТС" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, индекс МосБиржи обновил максимум с конца сентября за счет роста ряда blue chips. В лидерах роста выступил сектор электроэнергетики, где отличились акции "Мосэнерго", обновившие свои максимумы с конца октября 2021 года в отсутствие корпоративных новостей.

Также уверенно выступил финансовый сектор, где заметно выросли бумаги МосБиржи и Росбанка (+3%). МосБиржа во вторник опубликует финансовые результаты за 2022 год - чистая прибыль организации может достигнуть рекордного уровня. Выросли акции Positive Technologies (+3%) - компания опубликовала позитивную отчетность, согласно которой высока вероятность выплаты дивидендов. Решение будет принято компанией 5 апреля.

У индекса МосБиржи сохраняется потенциал выхода выше отметки 2300 пунктов в ближайшие торговые сессии, считает Жильников.

По словам аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, индекс МосБиржи превысил отметку 2290 пунктов, тем самым подтвердив восходящий тренд. В свою очередь, РТС продолжает движение в сторону 980 пунктов.

Российским рынкам способствует затишье на мировых фондовых площадках в условиях достаточно спокойного макроэкономического фона. Также интерес к акциям подогревается отдельными дивидендными историями.

Финансовый сектор вырос во главе со Сбербанком на фоне ожидания его отчетности по МСФО за 2022 год, которая будет опубликована на текущей неделе. В понедельник отчеты по МСФО опубликовали компании "Русагро" (-0,6%) и Positive Technologies. Если результаты первой можно назвать неоднозначными, то отчет второй оказался сильным (выручка выросла на 94% г/г, до 13,8 млрд руб.; чистая прибыль без учета капитализации расходов - на 316% г/г, до 5 млрд руб.), отмечает аналитик.

На текущей неделе также ожидаются данные по потребительской инфляции, которые важны в преддверии заседания ЦБ РФ по вопросу величины ключевой процентной ставки (заседание ЦБ состоится на следующей неделе в пятницу).

Во вторник в США выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Инвесторы будут следить за его риторикой относительно будущей монетарной политики американского регулятора. Если новых вводных не поступит, рынки могут продолжить рост в рамках текущего среднесрочного восходящего тренда.

Нефть просела на фоне публикации руководством Китая достаточно скромных прогнозов по росту экономики страны в текущем году (на уровне +5%). На текущей неделе ньюсмейкером для нефтяного рынка может стать энергетический форум CERAWeek в США. В краткосрочной перспективе нефть Brent продолжит торговаться в широком диапазоне $75-89 за баррель, полагает Капустянский.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что рынку акций РФ хватило для роста скромных планов властей Китая по росту ВВП страны в текущем году. Ожидаемый рост экономики КНР на 5% - это заметно больше, чем 3% в 2022 году, и существенно больше, чем рост экономик стран Европы или США. При этом растущий товарооборот с РФ является непосредственным следствием расширения экономики КНР.

Под давлением продаж оказались акции МТС из-за отсутствия информации о дивидендных планах компании, хотя 3 марта вышла отчетность, которая предполагает, как минимум, выплаты на уровне 2021 года. "РусАгро" отчиталась о падении прибыли по МСФО за 2023 год на 84% (до 6,787 млрд руб.) и росте выручки на 8% (до 240,230 млрд руб.). Скорректированный показатель EBITDA снизился на 6% (до 45,015 млрд руб.). Снижение прибыли сложилось из-за негативного влияния убытков от курсовых разниц, вызванных блокировкой денежных средств европейскими банками и переоценкой биологических активов на фоне падения рыночных цен и роста себестоимости продаж, отмечает аналитик.

Рубль в понедельник укрепляется, хотя негативом являются дешевеющие нефть и металлы - общая перепроданность российской валюты уже не позволяет говорить уверенно о дальнейшем ослаблении.

В Европе под давлением продаж оказались ресурсные компании, так как инвесторы разочарованы отсутствием планов агрессивного стимулирования экономики КНР. На этом фоне снизился британский индекс FTSE 100, где значительную долю занимают сырьевые компании, также просела нефть.

В 2022 году власти Китая планировали рост ВВП на 5,5%, но в реальности состоялся рост лишь на 3%. На 2023 год поставлена цель повышения лишь на 5,0%, а это значит, что каких-либо существенных стимулов не планируется. При этом в развитых странах все еще ожидается рост ставок, который может негативно сказаться на деловой активности. Соответственно, пока не появятся признаки возникновения дефицита предложения, котировки Brent могут иметь тенденцию к снижению или консолидации в диапазоне $80-85 за баррель, полагает Кочетков.

На неделе ожидается двухдневное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Соответственно, на рынке опасаются "ястребиной" риторики, которая может вновь испортить настроение инвесторам. В конце прошлой недели представители ФРС говорили о вероятном прохождении пика инфляции, а также о приближении к пику повышения ставки. Однако это не исключает того, что ставка продолжит расти и будет находиться на высоком уровне длительное время. Тем не менее, непосредственным позитивом является то, что доходность по казначейским обязательствам США снижается (доходность 10-летних UST проседает в направлении к 3,9% после роста на прошлой неделе выше 4,08% годовых), отмечает Кочетков.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин полагает, что в ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов может оказаться монетарная политика - во вторник и среду глава ФРС Пауэлл будет выступать перед Конгрессом США. Во вторник будут опубликованы данные по торговому балансу КНР за январь. Московская биржа в этот день опубликует финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Если не появится выраженного рыночного или геополитического негатива, российский рынок может продолжить рост, прогноз по индексу МосБиржи на 7 марта - 2220-2320 пунктов, полагает эксперт.

В понедельник позитивная динамика индексов акций преобладала в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 0,5-0,6%, FTSE просел на 0,3%) и США (индексы растут на 0,5-1,1% во главе с Nasdaq).

Китайский индекс умеренно просел после того, как власти КНР дали прогноз сравнительно слабого роста экономики на текущий год.

Правительство Китая ожидает, что темпы роста экономики страны в текущем году составят около 5%, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Многие экономисты ожидали, что цель будет более амбициозной, отмечает Bloomberg. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, пишет агентство.

Аналитики швейцарского банка UBS повысили свой прогноз роста китайской экономики на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 4,9%. Оценка роста в 2024 году была повышена до 5,2% с 4,8%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост ВВП КНР на 5,3% в текущем году и на 5% в следующем.

Тем временем, по данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat), розничные продажи в еврозоне в январе выросли к декабрю всего на 0,3% при прогнозах роста на 0,6%. В годовом выражении продажи в январе сократились на 2,3% при прогнозах снижения на 1,8%.

Нефть

На нефтяном рынке цены в понедельник проседают после роста на прошлой неделе. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,33 за баррель (-0,6% и +1,3% в пятницу), апрельская цена WTI - $79,44 за баррель (-0,3% и +1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 3,6%, WTI - на 4,4%.

Цены на нефть на минувшей неделе поддержали оптимизм по поводу восстановления экономики Китая, а также некоторое ослабление курса доллара.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 8 единиц и составило 592, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество установок упало до минимума с сентября прошлого года.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Лензолото" (+16,5% и +9,8% "префы"), "Мосэнерго" (+14,5%), "Самараэнерго" (+12,9% и 5% "префы"), "Росгосстраха" (+9,8%), ПАО "Светофор групп" (+7,7%), "Совкомфлота" (+7%), "Белона" (+6,6%), ПАО "Белуга групп" (+6,2%), ПАО "Русолово" (+5,4%).

Объем продаж ("отгрузки") IT-компании "Группа позитив" (+3%) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) по предварительным неаудированным показателям деятельности компании за 2022 год вырос в два раза, до 14,5 млрд рублей, говорится в сообщении Positive.

Подешевели "префы" МКФ "Красный Октябрь" (-2,6%), акции "Глобалтрак менеджмент" (-2,1%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-0,7%), "Магаданэнерго" (-0,7%), ГДР Ros Agro (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,61 млрд рублей (из них 10,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,94 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,89 млрд рублей на акции "Газпрома").