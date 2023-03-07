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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"Яндекс Еда" вышла на рынок Узбекистана

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сервис доставки продуктов и еды из ресторанов "Яндекс Еда" запустился в Узбекистане, сообщила компания.

Сейчас пользователям доступен заказ из 200 заведений Ташкента, в дальнейшем сервис намерен увеличить число партнеров и расширить ассортимент. Начнет ли он работать в других городах страны, пока не сообщается.

Приложение локализовано - оно доступно на узбекском, английском и русском языках.

Помимо Узбекистана, фудтех-сервис "Яндекса" работает в России, Казахстане, Белоруссии и Армении.

Узбекистан Ташкент Яндекс Яндекс Еда
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