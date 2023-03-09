Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Фото: Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань почти не изменились на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль практически стабилен с учетом отсутствия ярко выраженной динамики на мировых рынках капитала и на фоне приостановившей падение нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,99 руб./$1 (-3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 53,23 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,7 коп. - до 10,90 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта меняется в узком диапазоне к доллару и юаню с учетом слабой активности на мировых рынках, которые к началу торгов успели "переварить" двухдневные заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по базовой процентной ставке. На старте торгов наблюдаются незначительные и разнонаправленные изменения фондовых индексов. Нефтяные котировки приостановили падение и практически стабилизировались.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $83,63/барр. до $82,95/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Прогноз цены на 2024 год ведомство оставило без изменений - $77,57/барр.

По оценке ведомства, спотовая цена на баррель Brent снизится к четвертому кварталу до $81 с $84. Этому будет способствовать увеличение мировых запасов, начиная с третьего квартала. При этом ограничит понижательное давление на цены повышенный спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей - до 478,51 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,67 за баррель, что на 0,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,64 за баррель, что на 0,03% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в четверг торгуются разнонаправленно: китайский CSI 300 снижается на 0,36%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,58%, гонконгский Hang Seng растет на 0,24%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,1%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,16%.

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду: Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить. Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее.

Эти его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым. В пятницу будут обнародованы февральские данные о безработице в США, которые, как ожидается, повлияют на решение ФРС.