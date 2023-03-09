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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

VK приобретает 51% в коммуникационном агентстве Didenok Team

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK приобретает 51% доли в крупнейшем коммуникационном агентстве Кирилла Диденок со специализацией на работе со звездными блогерами Didenok Team, говорится в сообщении VK.

Сумма сделки не называется.

В компании рассчитывают, что работа с Didenok Team увеличит приток аудитории и повысит вовлеченность пользователей на основные площадки VK.

"Инфлюенсеры Didenok Team усилят приток на платформы VK новых блогеров и рост их активности. Благодаря обновленной ленте рекомендаций и новым эффективным инструментам монетизации они смогут повысить охваты и зарабатывать на контенте. Площадки VK помогут десяткам блогеров-миллионников нарастить аудиторию, а также станут связующим звеном между ними и крупнейшими рекламодателями", - говорится в сообщении

Didenok Team сотрудничает с такими блогерами как Влад А4, Катя Адушкина, Никита Нагорный, Амина Tenderlybae и Viki Show.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Диденок Тим" зарегистрировано в августе 2019 года, уставный капитал - 100 тыс. рублей. По итогам 2021 года выручка от продаж составила 246,5 млн рублей, чистая прибыль - 60 млн рублей.

VK Didenok Team
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