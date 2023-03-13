В Минприроды задумались о создании в Якутии газодобывающего кластера

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Реализация федерального проекта "Геология: возрождение легенды" позволит создать в Якутии новый газодобывающий кластер с потенциальном транспортировки по Северному морскому пути, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Он сказал об этом в Госдуме на заседании круглого стола фракции КПРФ "Законодательное обеспечение развития ТЭК РФ".

Министр отметил, что постепенное истощение наиболее рентабельных запасов газа в традиционных регионах и смещение газодобычи в труднодоступные места вызывают необходимость создания новой добывающей и транспортной инфраструктуры.

"В этом году в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" поставили 5 объектов для поиска месторождений газа. Общая сумма финансирования - 4,2 млрд руб. Это позволит создать в Якутии новый газодобывающий кластер с потенциальном транспортировки по Северному морскому пути", - сказал он, подчеркнув, что поставлена задача полностью изучить по газу территорию Якутии.

"В условиях внешнего давления и закрытия "традиционных" рынков сбыта вопрос диверсификации способов доставки углеводородов потребителям приобретает особое значение: СПГ по маршрутам Северного морского пути или транспортировка по магистральным газопроводам ("Единая система газоснабжения") по континентальной части страны", - добавил он.

Козлов отметил, что большая часть запасов газа распределенного фонда России сосредоточена в Арктической зоне: "При этом 35% арктических запасов газа требуют доразведки и будут уточняться. То есть потенциал роста колоссальный. Наиболее перспективными регионами, где в последние годы происходят открытия крупных газовых месторождений, являются Арктический шельф, Красноярский край и Якутия. Основные запасы газа нераспределенного фонда сосредоточены на Ямале".