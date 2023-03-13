Applied Materials повысит дивиденды и запустит программу выкупа акций

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американская Applied Materials Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, увеличит квартальные дивиденды на 23% – до $0,32 на акцию с $0,26 на акцию, а также запускает программу выкупа акций.

Повышенные дивиденды будут выплачены 15 июня акционерам из реестра на 25 мая, говорится в пресс-релизе компании.

Совет директоров Applied Materials также одобрил новую программу обратного выкупа акций на сумму $10 млрд. Она станет дополнением к предыдущей программе, из которой на конец первого финансового квартала (завершился 29 января) неиспользованными оставались $4,7 млрд.

"Повышение дивидендов, являющееся самым крупным за пять лет, а также новая программа выкупа акций обусловлены нашим позитивным взглядом на перспективы рынка полупроводниковых компонентов и нашей уверенностью в огромных возможностях роста Applied Materials", - отмечается в пресс-релизе.

Акции Applied Materials прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 4,8%.