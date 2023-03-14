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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Сеть Papa John's в России планирует развиваться отдельно от американского холдинга

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сеть пиццерий Papa John's в России планирует развиваться самостоятельно, отдельно от американской Papa John's International, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По словам источника издания на ресторанном рынке, с конца прошлого года владелец мастер-франшизы сети в РФ и глобальный офис Papa John's не могли решить, по какому сценарию компания может уйти с российского рынка. По его словам, скорее всего, продажи бизнеса не будет, а управлять сетью продолжит действующая команда во главе с американцем Кристофером Уинном.

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По данным источника издания, российский владелец мастер-франшизы планирует сменить описание, историю и концепцию бренда. На российском сайте сети уже поменялся логотип "Папа Джонс". Оператором доменных имен сети с конца 2022 года вместо структуры кипрской PJ Western ООО "4 Папас" стало московское ООО "Комо", следует из данных "СПАРК-Интерфакс". Владельцем "Комо" в ЕГРЮЛ значится Карина Селезнева.

После начала спецоперации на Украине в марте 2022 года Papa John`s International приостановил поддержку российского бизнеса. Позже "4 Папас" зарегистрировала ряд новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru, что эксперты связывали с возможной сменой названия.

Тогда в российском офисе сети изданию говорили, что продолжают работать в РФ под международным брендом, а создание новых доменов объясняли "защитой от мошеннических сайтов".

Как следует из данных Роспатента, в конце февраля 2023 года другая структура PJ Western - ООО "Пи Джей Евразия" - подала заявку на регистрацию бренда "НашПапа" по нескольким классам, включая услуги ресторанов.

Papa John's Россия
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