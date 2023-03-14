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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Объявлен шорт-лист конкурса "Деловая книга года в России"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - По итогам первого этапа конкурса "Деловая книга года в России", который проводит компания "Технологии Доверия" (ТеДо, ранее PwC), объявлены пятерки претендентов по номинациям "Лучшая книга российского автора", "Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России" и "Лучшая книга в помощь бизнесу".

Список определился по итогам голосования на онлайн-платформе "КраудСпейс", в котором приняли участие почти 15 тысяч человек. Всего на конкурс было выдвинуто 116 книг против 158 в прошлом году, сообщила ТеДо.

В номинации "Лучшая книга российского автора" представлены: "Директор 2.0" (Дмитрий Трушков, Ильяс Агаев); "Жизнесмен" (Мурад Алискеров); "Мышление на миллиард" (Виталий Коньков); "Антимаркетплейс" (Вик Довнар); "Аутсорсинг и границы фирмы" (Дмитрий Стапран).

На победу в номинации "Лучшая книга зарубежного автора" будут претендовать: "Стратегия Amazon" (Колин Брайар, Билл Карр); "Формула YouTube" (Деррал Ивс); "Изобретатель кроссовок. История основателя Reebok" (Джо Фостер); "Взлом стратегии" (Ричард Румельт); "Экспонента" (Азим Ажар).

В номинации "Лучшая книга в помощь бизнесу" отобраны: "Считай и богатей" (Ирина Екимовских, Михаил Малышев); "Заставьте данные говорить" (Алексей Колоколов); "Нарративное лидерство" (Артём Мушин-Македонский); "У каждого свой Эверест" (Сергей Кофанов); "Логотип, который вам нужен" (Полина Калашникова).

На втором этапе лучшие книги из отобранных читателями определит жюри, в которое, помимо бизнесменов, экономистов, журналистов, чиновников, в этом году вошел также искусственный интеллект, получивший имя Козьма (назван в честь литературной маски XIX века Козьмы Пруткова). Он будет работать на основе использования больших языковых моделей, на которых построена технология ChatGPT.

Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Конкурс "Деловая книга года в России" проходит в этом году в восьмой раз.

ТеДо Технологии Доверия ПМЭФ
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