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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

ОПЕК в феврале увеличила добычу нефти на 120 тыс. б/с, но ниже уровня сделки ОПЕК+

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в феврале увеличили производство нефти на 117 тыс. баррелей в сутки к январю - до 28,92 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Больше всех нарастили производство Нигерия и Саудовская Аравия.

Тем не менее, добыча стран ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+, всё еще ниже уровня, оговоренного в соглашении, на 927 тыс. б/с и составила в феврале 24,49 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ОПЕК.

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