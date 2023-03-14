ОПЕК сохранила оценку роста поставок нефти стран не-ОПЕК в 2023 году

Оценка по России повышена на 150 тысяч б/с - до 10,28 млн б/с

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ОПЕК прогнозирует, что рост добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в картель, в 2023 году вырастет на 1,4 млн б/с, до среднего уровня 67,2 млн б/с (на 20 тысяч б/с выше предыдущей оценки).

Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, в 2022 году, по оценке организации, выросло на 1,9 млн б/с - до среднего уровня 65,8 млн б/с, практически не изменившись по сравнению с оценкой предыдущего месяца, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Общее производство жидких углеводородов в США в декабре упало на 0,9 млн б/с из-за сильного зимнего шторма Эллиот, но в 2022 году выросло на 0,2 млн б/с, до среднего уровня 19,1 млн б/с.

ОПЕК чуть пересмотрела оценку предложения в 2021 и 2022 годах - до 63,9 млн и 65,76 млн б/с соответственно, объясняя это корректировкой оценок производства биотоплива.

Организация отмечает, что добыча углеводородов в России в I квартале 2023 года оказалась выше, чем ожидалось, в связи с чем эксперты теперь прогнозируют, что предложение жидких углеводородов из страны снизится с 11,03 млн б/с в 2022 году до 10,28 млн б/с в 2023 году, а не до 10,13 млн б/с, как ожидалось ранее.

По подсчетам ОПЕК, в январе в России добывалось 11,2 млн б/с жидких углеводородов (9,8 млн б/с нефти и 1,4 млн б/с конденсата), что на 36 тысяч б/с ниже, чем месяцем ранее. Предварительно, добыча нефти в России в феврале осталась стабильной на уровне 9,8 млн б/с, отмечает организация, производство жидких углеводородов также было на уровне января.

Эксперты ОПЕК немного повысили оценку предложения жидких углеводородов со стороны США в 2021 и 2022 годах, в целом оценка темпа роста почти не изменилась. В 2022 году, полагают в организации, Штаты добыли 19,21 млн б/с жидких углеводородов, что на 1,17 млн б/с больше, чем в 2021 году. Прогноз роста предложения на 2023 год почти не изменился - 1,1 млн б/с - до 20,27 млн б/с.

Ожидается, что основными драйверами роста на 2023 год станут США, Бразилия, Норвегия, Канада и Казахстан, в то время как добыча нефти в России, по прогнозам, сократится. Тем не менее, существуют значительные неопределенности, связанные с влиянием текущих геополитических событий в Восточной Европе и состоянием американской сланцевой промышленности, отмечает ОПЕК.