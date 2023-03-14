Принят закон о дистанционном обращении в АСВ по поводу возмещения вкладов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о возможности физических и юридических лиц дистанционно обращаться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и в банки-агенты по вопросу возмещения вкладов.

Документ (№14285-8) в начале ноября внесло в парламент правительство.

До принятия закона граждане, которые являются вкладчиками обанкротившегося банка, для получения возмещения должны были непосредственно прийти в банк-агент, написать там заявление и после этого ждать получения денег на свой счет. Принятый закон дает возможность гражданам через портал АСВ, а также через единый портал Госуслуг подавать заявление на возмещение, то есть в электронном формате без непосредственно физического появления в офисе банка-агента. Ко второму чтению в закон был внесена возможность удаленного получения страхового возмещения для юридических лиц.

Нормы закона о дистанционном возмещении вступят в силу через год после официального опубликования.