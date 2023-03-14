Доля "ЛУКОЙЛа" в КТК перешла к LUKOIL International

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в 2022 году завершил присоединение LUKARCO B.V. к LUKOIL International GmbH (Австрия), к которому перешла доля НК в 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

"Лукойл Интернешнл" ГмбХ, являющийся юридическим правопреемником "ЛУКАРКО" Б.В., заменил "ЛУКАРКО" Б.В. как акционера общества ("КТК-Р" - ИФ) и стал прямым владельцем 12,5% акций общества", - говорится в отчете российского юридического лица Каспийского трубопроводного консорциума.

Аналогичные действия по переводу такой же доли LUKARCO B.V. на LUKOIL International GmbH, но в "КТК-К" Минэнерго Казахстана одобрило в конце 2021 года.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.